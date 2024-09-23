Российские летчики обрушили шквал огня на позиции пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Также была уничтожена бронетехника неприятеля.

Экипаж Су-34 ВКС РФ нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ на границе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился с безопасного расстояния благодаря использованию особых авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила — все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.