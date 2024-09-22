Эскаватор сбил сразу семь машин в турецкой провинции Хатай

IHA: в Турции эскаватор сбил семь машин, есть пострадавшие

Фото: www.globallookpress.com/© Shadati

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По предварительным данным, пострадало четыре человека.

Экскаватор сбил семь машин в одном из городов турецкой провинции Хатай. Об этом сообщило агентство IHA.

Машина марки Mercedes-Benz была до верха загружена песком, из-за чего водитель не справился с управлением.

В результате аварии пострадало семь автомобилей, как припаркованных в зоне поражения, так и ехавших на пути экскаватора. По предварительным данным, ранения разной степени тяжести получили четыре человека. Их госпитализировали в районную больницу. Некоторые водители были заблокированы в поврежденных автомобилях. Несчастных вызволили сотрудники специальной службы.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Им предстоит выяснить точную причину случившегося и установить состояние виновника масштабного ДТП.

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