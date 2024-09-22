В Пакистане подорвался на мине автомобиль сопровождения делегации с послом России

Фото: www.globallookpress.com/© PPI

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Что известно об инциденте?

Автомобиль сопровождения делегации, в которую входил посол России Альберт Хорев в Пакистане, подорвался на мине. Об этом сообщается на сайте диппредставительства в социальной сети Х.

«22 сентября Посол России А. П. Хорев в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном Торгово-промышленной палатой Исламабада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел пути из города Мингора в отель. В результате подрыва авто получили ранения правоохранители. Представители дипкорпуса не пострадали.

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