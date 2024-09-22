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Один из ведущих отечественных специалистов по строительству зданий на зыбучих песках скончался на 90-м году жизни.

Советский и российский ученый в сфере строительных технологий, доктор технических наук, лауреат Госпремии СССР Марк Абелев скончался на 90-м году жизни. Трагическую новость сообщил 5-tv.ru его сын Константин.

Причиной смерти ученого стали многочисленные болезни, которыми он страдал в силу возраста.

Абелев был выпускником Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева (сейчас Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет) и одним из ведущих специалистов по возведению зданий на зыбучих песках. В частности, он работал над реконструкцией здания Малого театра, фундамент которого подмывали воды реки Неглинной.

С 2012 года Абелев руководил центром инновационных технологий в строительстве при Высшей школе экономики и был профессором кафедры механики грунтов и геотехники Института гидротехнического и энергетического строительства НИУ МГСУ. Кроме того, возглавлял собственную компанию ООО «Абелев».

За годы научной деятельности ученый опубликовал 18 монографий на тему строительства и ремонта зданий в сложных грунтовых условиях.

С 1966 по 1976 год Абелев состоял в браке с народной артисткой СССР, главным режиссером и худруком театра «Современник» Галиной Волчек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге скончался Игорь Спасский — бывший глава конструкторского бюро «Рубин», участвовавший в создании более 200 советских и российских подлодок.