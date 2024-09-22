В Подмосковье вспоминают жертв теракта в «Крокусе»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Трагедия унесла жизни 145 человек.

В подмосковном Красногорске люди несут цветы к «Крокус Сити Холлу» в память о жертвах теракта, который произошел полгода назад — 22 марта 2024 года. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах можно увидеть, что люди приносят не только венки и букеты к разбитому у места трагедии мемориалу, но и картины, статуэтки. Мемориал усеян множеством фотографий погибших.

Ранее в Никольском соборе проходила панихида по жертвам теракта. На службу пришли десятки неравнодушных людей.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник». За считанные минуты до начала концерта боевики с автоматами ворвались в здание и открыли огонь по невинным людям. Террористы расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минздрав заявил о выписке из больниц всех пострадавших при теракте в «Крокусе».