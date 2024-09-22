Вдовий горб: как избавиться от холки на спине

Фото: 5-tv.ru

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Для многих людей это весьма серьезная проблема, поскольку недуг не только вызывает эстетический недостаток, но и негативно сказывается на здоровье.

Вдовий горб (холка на шее) — отложение жировой ткани и изменение подкожной структуры в области нижних шейных и верхних грудных позвонков. Устранить проблему можно несколькими способами. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал невролог, остеопат и мануальный терапевт Андрей Галкин.

Проявляется холка через болевые ощущения, сильный хруст при поворотах головы и скованности в шее. К тому же, она приводит к бессоннице и искривлению позвоночника. В большинстве случаев вдовий горб появляется при сидении в неестественных позах за компьютерным столом, малоподвижном образе жизни, неправильной осанке и избыточном весе. В результате образуется напряжение и слабость мышц спины и шеи.

«Есть множество способов расслабления и повышения эластичности мышц, самыми простыми считаются регулярный массаж, йога и упражнения для шеи и спины. Йога — один из эффективных методов для освобождения плечевого пояса, подавленного из-за спазмов мышц в области ключиц. А вот упражнения для шеи и плеч должны подбираться врачом в зависимости от вашего состояния здоровья», — объяснил специалист.

Если ситуация запущена, то избавиться от холки станет невозможным даже с помощью дорогих массажей, поскольку эффект будет лишь временным. В таком случае за помощью уже нужно обращаться к хирургу, заключил эксперт.

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