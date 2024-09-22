Читаем мантры: как ошибки прошлой жизни мешают нам разбогатеть

Фото, видео: 5-tv.ru

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Количество финансов не зависит от места работы — можно иметь хорошую должность, но низкий заработок. Почему так происходит?

Наше благосостояние зависит от нашей же кармы. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури.

Ошибочно полагать, что количество денег зависит от места работы. Если у человека ограничен финансовый поток, то ему не поможет выбор другой компании или повышение. Он все равно будет постоянно скатываться до прежних цифр, или же в его буднях начнут неожиданно случаться проблемы, приносящие убытки.

На самом деле, денежные поток предопределен кармой и поступками из прошлой жизни.

«Финансовая карма может быть ограничена, может быть какой-то определенный потолок у человека в связи с его прошлыми воплощениями и прошлой жизнью», — сказала Анна.

Но не стоит расстраиваться. Для каждого знака зодиака есть возможность исправить ошибки прошлого и обновить денежный поток, значительно увеличив доход. Выходом станет благотворительность.

«Благотворительность можно осуществлять можно и необходимо в те дни, которые связаны с планетой вашей на карте, отвечающей за сферу накопления финансов», — отметила специалист.

Помогать стоит тем, кто действительно в этом нуждается. Можно снабжать малоимущих одеждой или продуктами питания. По возможности, помогать жильем тем, кто его лишен.

«Для Овнов — это Венера. Планета Венера отвечает за финансы. Повторение мантры Венеры благоприятно по пятницам, а также благотворительность, кормление людей по пятницам будет мощнейшим толчком для изменения вашей финансовой кармы. Для Тельцов — это Меркурий. Именно он управляет вторым домом. И это среда. Кормления людей по средам и повторение мантры Меркурия будет благоприятствовать этому вопросу», — поделилась Пицхелаури.

За финансовое состояние Львов отвечает та же планета, что и у Тельцов, а Девам, как и Овнам, нужно присмотреться к пятнице и Венере.

Близнецам следует помогать людям по понедельникам и уделить внимание матрам в этот день Луне. А Раки станут противоположностью. Их помощниками являются Солнце и воскресный день.

«Для Весов — это планета Марс. Марс управляет у нас по вторникам. Соответственно, повторение мантры Марсу, а также благотворительность по вторникам может улучшить ваше материальное благосостояние», — продолжила эксперт.

Козероги и Стрельцы также объеденины в один день — субботу. Это самый благоприятный день для этих знаков зодиака. Именно он, при их стараниях, поможет заработать в будущем побольше привычной суммы. Читать мантры стоит о Сатурне.

Слились воедино и Скорпион с Водолеем. Этим товарищам стоит проявить благосклонность по четвергам и подружиться с Юпитером, который сможет оценить по достоинству их старания. Он обязательно ответит взаимностью.

«Рыбы — это планета Марс. Марс — это вторник. Поэтому благотворительность и повторение мантры Марса по вторникам — будут улучшать ваше материальное благосостояние, процветать», — завершила Анна.

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