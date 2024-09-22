Пельмени ни при чем? Появилась новая версия отравления семьи под Красноярском

Отравившаяся под Красноярском семья могла по ошибке употребить в пищу пестициды

Фото: www.globallookpress.com

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Число жертв трагедии увеличилось до трех — скончался еще один ребенок.

Отравившаяся накануне в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края семья могла по ошибке употребить за ужином вместо приправы пестициды. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Такая версия случившегося отрабатывается в числе других, отметил собеседник.

В то же время в региональном управлении Следственного комитета сообщили об изъятии из магазина и из дома семьи продуктов питания и иных веществ. Для установления причины смерти детей проводится судебно-медицинская экспертиза и допрашиваются свидетели. В частности, показания уже дал владелец продуктового магазина, где семья покупала пельмени и курицу, которыми ужинала накануне.

Ранее в этот день стало известно, что число жертв отравления семьи под Красноярском увеличилось до трех — скончался еще один ребенок.

Накануне сообщалось о трагедии в Красноярском крае, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. Все ее члены около 11 часов утра 21 сентября почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления. В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались. Их родных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска.

Известно, что накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать умерших от отравления детей оказалась беременной.