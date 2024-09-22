«Специально выдумывает»: Алсу обвинила адвоката бывшего мужа во лжи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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Чем закончится драма распавшейся семьи?

Певица Алсу обвинила во лжи адвоката экс-супруга бизнесмена Яна Абрамова — Александра Добровинского.

Артистка подала на развод в мае текущего года после 18 лет совместной жизни. Официальная причина не была названа, но поклонники звезды предполагают, что причиной раздора стала модель Анастасия Решетова, которую подозревают в романе с Абрамовым. В августе Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Алсу и официально развел их с предпринимателем.

Не так давно адвокат экс-супруга сделал заявление, в котором утверждал, что певица пытается переместить судебные тяжбы на территорию Великобритании, так как там у них тоже есть совместно нажитое имущество. Артистка имеет гражданство страны и может при желании обратиться с любым требованием в соответствующие органы.

Певица Алсу пожаловалась подписчикам на клевету адвоката Александра Добровинского. Instagram*/alsou_a

Сама Алсу информацию опровергает. В своем блоге в Сети она обвинила Добровинского в заработке на ее имени и обратилась к представителям средств массовой информации с просьбой не верить его словам.

«Полагаю, что адвокат (который активно пиарится на моем имени) и его доверитель специально выдумывают разные небылицы в попытке очернить мое имя», — написала Алсу.

На эмоциях обиженная звезда даже прикрепила к публикации массу заголовком и поставила хештег с текстом «врет».

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