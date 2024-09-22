«На девятом месяце»: мать умерших от отравления пельменями детей оказалась беременной

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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В каком состоянии находится женщина и ее нерожденный ребенок?

Мать детей, которые умерли от отравления пельменями в Красноярском крае, оказалась беременной. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Да, женщина беременная, она на девятом месяце», — сказал собеседник агентства.

Семья из шести человек: мать, отец и дети шести, 11, 12 и 13 лет, употребила на ужин курицу и пельмени из местного магазина «Олимп». После этого у всех проявились признаки сильной интоксикации: рвота, головокружение, спутанность сознания. Все пострадавшие были госпитализированы.

В тот же день стало известно, что трое детей умерли. Остальные находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Следствие проводит проверку по факту произошедшего. Хозяин магазина был опрошен. Установлены три поставщика продукции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минздрав заявил о выписке из больниц всех пострадавших при теракте в «Крокусе».