Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские силы продолжают вытеснять противника с территории Донбасса.

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) крайне тяжелое. В этом признался The Washington Post украинский командир танкового подразделения 68-й бригады с позывным «Физик».

«Несмотря на то, что Красноармейск остается под контролем Украины, как логистический узел его «уже можно назвать потерянным», — рассказал боевик.

Вооруженные силы (ВС) России отрезали противнику три главные дороги в этом районе и продвинулись так близко, что теперь могут контролировать движение украинских боевиков с помощью артиллерии и беспилотников. По словам «Физика», ВСУ не в состоянии провести контрнаступление.

«То есть мы вынуждены все время обороняться и медленно — если нет возможности не попасть в окружение или еще что-то — медленно отступать», — отметил он.

Военный эксперт Дмитрий Корнев ранее рассказывал 5-tv.ru, как и когда российские войска освободят Красноармейск.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.