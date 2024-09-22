ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу ВПК Украины
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Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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О ходе спецоперации доложили в Минобороны страны.
Российские силы нанесли удар по объектам энергетики на Украине, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Также поражение было нанесено инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6», — добавили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина спровоцировала энергокризис в Восточной Европе.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.