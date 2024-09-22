Колодец питает всех жаждущих: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября

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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя обещает быть продуктивной в контрасте с предыдущей. Понедельник, среда и четверг выделяются на общем фоне — эти дни следует оставить для самых серьезных мероприятий. Вторник, пятница, суббота и воскресенье более располагают к отдыху.

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Понедельник, 23 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Стального тигра

Сразу несколько весьма позитивных звезд встречаются в этом дне. Здесь небесная добродетель и добродетель месяца — они дают дополнительную поддержку во всех делах, связанных с отношениями. Встречи, переговоры, телефонные звонки и знакомства пройдут успешно.

Комбинация из звезд Небесный император, Земной император и целой плеяды других счастливых созвездий делают этот день прекрасным выбором для начала ремонта, свадьбы, любых земляных работ, запуска бизнеса и начала путешествия.

Энергии этих звезд обеспечат долгосрочную поддержку и дадут дополнительную помощь в расширении, процветании вашей семьи, если вы проведете этот день активно.

Совет: ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.

Вторник, 24 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Золотого кролика

Неблагоприятные звезды Красный феникс и Абордажный крюк доминируют в энергиях этого дня и делают его неприменимым для чего-то важного. День золотого кролика вполне годится для рутинных тихих дел, которыми тоже полнится жизнь.

Учитывая противостояние этого дня с энергиями месяца, желательно избегать начала важных для вас процессов, от которых вы хотите получить долгосрочный результат. Слишком много нестабильности в общей атмосфере.

И структура «Дракон борется с тигром» не сулит ничего хорошего — импульсивные действия приносят неудачу, а начинания неуспешны из-за недопонимания и разрушения связей.

Совет: будьте искренни, правдивы и достойны доверия. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос.

Среда, 25 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Водного дракона

Энергии этого дня сбалансированы, поэтому он отлично подойдет для начала бизнеса, проекта, путешествий, переезда в новый дом и свадьбы. Результаты дел, начатых в такой день, будут благоприятны.

Спешить не стоит, поскольку структура дня «Злая змея оказывается в клетке» предостерегает от импульсивных решений и поспешных действий. Гораздо лучше проявить терпение и осмотрительность, чтобы избежать проблем в юридической плоскости.

Совет: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.

Четверг, 26 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Водной змеи

Хороший день для обращения за медицинской помощью, переговоров, отдыха и рутины. Похвастаться красивыми звездами и структурами этот день не может.

«А мы… ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно», — писал еще двести лет назад Александр Сергеевич Пушкин.

Энергии дня могут внести элемент неожиданности и хаотичности в общий строй дел. Будьте готовы к неожиданным вводным.

Совет: смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.

Пятница, 27 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной лошади

День годится для сбора долгов, подписания соглашений. Звезды дают переменчивый поток энергии. В то же время структура предостерегает от саботажа или самосаботажа, есть риск случайно раскрыть свою тайну. Чаще всего есть риск переоценить свои силы и ввязаться в сложное дело, или потратить много сил и получить слабый результат.

Совет: вы выдержите испытание. Если ваше желание скромно и разумно — оно точно исполнится.

Суббота, 28 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной козы

Не используйте этот день для важных дел, поскольку результаты вас разочаруют. Лучше всего отдыхать, проводить время в кругу друзей, выехать на природу, чтобы воспользоваться энергией Небесной лошади. В остальном день хорош для завершения дел, подведения итогов, отдыха, приятного созерцания проделанной работы.

Совет: оставайтесь на месте и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Общайтесь и трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.

Воскресенье, 29 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Огненной обезьяны

Несмотря на хорошие звезды, располагающие к удачным встречам и переговорам, общую картину дня портит звезда болезней. Из-за нее есть риск получить неточный диагноз или долго оправляться после медицинского вмешательства в организм.

Структура дня также по своей сути весьма противоречива — Лунный благородный входит в земную сеть. Недопонимания на высоком уровне, в основном из-за документов или писем.

Возникновение неожиданных неприятностей с чиновниками или руководством. Лучше в такой день хорошо отдохнуть, получая поддержку звезд на уровне настроения — качественно перевести дух.

Совет: решайте проблемы. Соединение с другими людьми принесет вам пользу. Путь открыт, действуйте быстро. Прощайте, радуйтесь новой свободе.

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