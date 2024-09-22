Прибавление в семействе: у Михаила Шуфутинского родилась правнучка
Певец Михаил Шуфутинский стал прадедушкой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Малышке уже исполнилось два месяца.
Знаменитый певец Михаил Шуфутинский впервые стал прадедушкой — малышке уже исполнилось два месяца, однако известный исполнитель пока не видел дорогую наследницу. Об этом он рассказал во время программы на федеральном канале.
Осчастливил музыканта внук Ной и его избранница Ахуна. Родившуюся девочку назвали красивым и необычным именем Идан.
Шуфутинский с нетерпением ждет встречи с малышкой. Только вот, к сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что организовать подобное знакомство сейчас затруднительно.
«Они живут в Филадельфии, я там не живу уже очень много лет. У нас семья так разделилась: младший сын живет со своей семьей там, а старший сын со своей семьей живет в Москве», — поделился певец.
Какой подарок отправить наследнице, Михаил Захарович еще не придумал. Однако он обязательно пошлет Идане презент — вероятно, настольную игру со своим «участием».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как шуфутинцы в Москве отмечали Шуфутинов день.