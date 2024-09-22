Никто не ожидал: как последние годы жил сын Понаровской
Сын Ирины Понаровской вел здоровый образ жизни и занимался спортом
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Наследник знаменитой артистки скончался в возрасте 39 лет.
Сын народной артистки РФ Ирины Понаровской — Энтони Родд — внезапно умер в 39 лет. Соседи наследника певицы рассказали в интервью программе на федеральном канале о том, как он жил последние годы.
Они признались, что были удивлены, узнав о случившимся, ведь Энтони вел здоровый образ жизни. Он катался на скейтборде, плавал на каяке и круглый год занимался спортом во дворе. Никто ни разу не видел его с сигаретой.
Однако в своем личном блоге Родд неоднократно говорил, что употребляет настойку из мухомора на спирту, но исключительно в лечебных целях. Он заявлял, что это якобы помогало ему справляться с заболеваниями органов дыхания и неврозами. Таким видом самолечения он занимался около двух лет.
По предварительным данным, Родд скончался в результате сердечного приступа. Точную причину покажет вскрытие.
О его смерти стало известно накануне. Супруга наследника Понаровской обнаружила его бездыханное тело в ванной. Она вызвала медиков, но они ничем не смогли помочь.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что как Ирина Понаровская отреагировала на смерть сына.