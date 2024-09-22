В Москве задержаны перевозчики слитков золота стоимостью более 18,5 миллионов рублей

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Двое мужчин добровольно выдали ценный груз полицейским.

В Москве полиция задержала двух мужчин, перевозивших в «ГАЗели» золотые слитки, общая стоимость которых оценивается в 18,5 миллионов рублей. Об этом сообщили представители пресс-службы столичной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

«Пресечен незаконный оборот драгоценных металлов стоимостью свыше 18,5 миллионов рублей», — сказано в заявлении.

Отмечается, что правоохранители остановили машину перевозчиков золота на улице Симоновский вал. Водитель и пассажир, 48 и 36 лет, не оказали сопротивления. Мужчины добровольно передали полицейским сумку с пятью слитками.

Золото направлено на исследование. Олин из экземпляров оказался сплавом на основе золота, серебра, цинка и меди, остальные четыре состояли из двух компонентов — золота и меди. Чистого драгоценного металла в сумке было два с половиной килограмма, плюс около 41 грамма серебра.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении, перевозке и пересылке драгоценных металлов организованной преступной группой согласно части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (УК) РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании живодера из Мытищ, протащившего по земле двух привязанных к машине собак.