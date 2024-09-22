Израильские военные зашли в офис телеканала Al Jazeera в Рамалле с оружием

Фото: www.globallookpress.com/Mohammed Nasser

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Солдаты требуют остановить вещание на 45 дней.

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пришли в офис Al Jazeera в палестинском городе Рамалле, что на Западном берегу Иордана. Об этом сообщают представители телеканала.

«Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие», — сказано в заявлении.

Отмечается, что «вооруженные до зубов» военные изъяли документы, приказали сотрудникам собрать вещи и покинуть здание, объяснив происходящее остановкой вещания. Один из военнослужащих, по информации СМИ, сказал, что имеется решение суда о закрытии Al Jazeera на 45 дней.

Прежде стало известно, что военная цензура Израиля запретила публиковать подробности массированного удара по северу Израиля. Политика страны, действующая в рамках Отдела военной разведки, всегда отличалась строгостью. Каждый материал или сюжет по теме предварительно получает или не получает одобрение соответствующих лиц. Авторы подают на рассмотрение все подготовленные публикации, касающиеся вопросов национальной безопасности, иначе столкнутся с серьезными последствиями.

То же произошло и после очередной атаки «Хезболлы», в ходе которой по территории Израиля были выпущены десять ракет. В районе авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ​​Рамат-Давид после удара возник пожар, погибли люди.

«Мы нацелили десятки ракет на базу и аэропорт Рамат-Давид в поддержку палестинского народа и его сопротивления», — заявляли представители движения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Израиль ввел особое положение на севере страны из-за угрозы обстрелов из Ливана. Местные жители продолжат учебу и работу только в тех районах, где есть надежные укрытия.