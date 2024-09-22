Одна из старейших виноделен России: «Массандра» празднует 130 лет со дня основания

Фото, видео: Сергей Мальгавко/ТАСС; 5-tv.ru

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Виноград собирают вручную на крутых склонах южного берега Крыма.

В эти дни на южных крымских склонах, где развивалась одна из первых цивилизаций на планете — греческая, чуть раньше обычного из-за аномального жаркого лета начался сбор юбилейного урожая «Массандры». 130 лет назад были заложены погреба этой уникальной для российской и мировой истории винодельни.

За это время над полуостровом несколько раз менялись флаги, гремели войны и революции. Но все также напитывалась солнцем лоза и сохраняла память об урожае, память об эпохе. Здесь чтут традиции и не забывают о развитии. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Мэри Бадунц.

Башня с часами — визитная карточка «Массандры». Она изображена на этикетках, открытках и на картинах. Механизм и колокол, установленные еще в царское время, никогда не менялись. Время, запущенное 130 лет назад, не останавливалось, как и сама «Массандра».

Мелодичный бой звучит в унисон с оркестром. На площади собираются виноградари и гости.

«Увидеть всех заводчан вместе, на одной территории, редкий случай. Дамы в нарядных платьях, мужчины в костюмах. 130 лет предприятию — личный праздник для каждого из них», — говорит корреспондент.

На огромной сцене оживает история. Артисты «Ленинград-центра» подготовили представление.

От предприятия десятки мужчин ушли защищать родину. Это Крым. Здесь знают, что несет с собой украинская власть, и прилагают все усилия, чтобы искоренить зло. Муж Кристины служит артиллеристом на херсонском направлении.

«Мы работаем здесь вдвоем. Плюс его династия здесь работает у моего супруга, начиная от прадедушки. Прадедушка у него тоже был участников боевых действий во Второй мировой войне. За него болеем душой, переживаем за всех наших ребят», — рассказала бригадир склада готовой продукции АО ПАО «Массандра» Кристина Михайловская.

Подход к работе у заводчан особый — более двух тысяч человек объединяет бесконечная любовь к делу.

«44 года в „Массандре“, 45-й пошел. Это жизнь, это молодость, это творчество, это вдохновение, это работа», — сказала главный эксперт по коллекционным винам АО ПАО «Массандра» Елена Батрак.

Александр Жуков — старейший сотрудник предприятия и самый узнаваемый экскурсовод. Работает он здесь уже 64 года. «Массандра» для винодела как первый поцелуй — навсегда в памяти.

«Вот видите, волосы дыбом встали. Это нужно пережить. Когда вино изумительное, слов не находишь», — поделился экскурсовод АО ПАО «Массандра» Александр Жуков.

Миссия и наследие не просто завода, а родоначальника отечественного виноделия — сохранить, поразить, приумножить и снова выводить на новый, недосягаемый уровень искусство виноградарства. Уникальные подвалы, построенные еще во времена Голицына, бережно хранят портвейны, мускаты, хересы — больше ста наименовании вин.

А здесь настоящая сокровищница — винотека. Сегодня самая богатая по разнообразию коллекция пополнилась уникальным экспонатом. Вино 1900 года.

На оригинальной этикетке написано «Портвейн номер 81». Это одно из первых вин, созданных «Массандрой». Бутылка чудом уцелела во время эвакуации. Ее увезли сначала в Куйбышево, затем в Москву. Через годы столетнее вино попало в руки знаменитому сомелье Александру Ставцеву.

И вот, исторический день — он подарил портвейн заводу, где оно родилось. Более подробно об удивительной судьбе бутылки можно прочитать в книге Александра Ставцева, еще один подарок в честь 130-летия «Массандры». На сотне страницах история и невероятные факты о винзаводе.

«Здесь есть истории конкретных марок винодельческих «Массандры». Потому что самые старые портвейны“„Массандры» — это «Ливадия» и «Массандра». Им уже больше 130 лет. Видя их на полке, можем ли себе представить, что это такие давние традиции», — прокомментировал почетный член Союза сомелье и экспертов России Александр Ставцев.

За последние годы «Массандра» сильно изменилась. Высадили новые виноградники, закупили технику и расширили ассортимент.

«Массандра уже достаточно давно делает свою сухую линейку. В этом году активно происходит техническое перевооружение, которое позволит сделать это более качественно, но крепленые вина остаются нашей визитной карточкой», — прокомментировал генеральный директор АО ПАО «Массандра» Владимир Масловский.

Виноград для них собирают на крутых склонах южного берега Крыма. Черное море убаюкивает, а горы защищают лозу от ветров. Тепла как раз столько, чтобы виноград вызревал до особого, специального состояния.

«На первый взгляд кажется, что это испорченный виноград, но на самом деле это самый что ни на есть элитный. Специально выдерживают до такой кондиции, чтобы виноград получился максимально сладкий. Из этого делают эксклюзивные, коллекционные вина», — говорит корреспондент.

Собирают аккуратно, вручную. Дальше отправляют на первичную обработку. У «Массандры» полный цикл и контроль изготовления вина — от лозы до бокала.

«Я не знаю, можно или нет я прям молюсь, чтобы был хороший урожай. Сама разговариваю. Говорю: с Богом, чтобы урожай был хороший», — рассказала сборщик АО ПАО «Массандра» Элла Щербакова.

Но даже неповторимых природных условий, совершенного качества почвы, уникального микроклимата и совершенного оборудования недостаточного для рождения лучшего вина России. Без людей, которые используют опыт предыдущих поколений, уникальные навыки и главное вкладывают душу. От того и результат — восхитительное вино, покорившее мир. 130 лет в эти дни праздновал не завод и не предприятие. Праздновали люди, для которых творение вина — вся жизнь.