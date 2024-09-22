Украинский след и доллары: как взращенный Америкой терроризм выходит из-под контроля

Фото, видео: Reuters/David Swanson; 5-tv.ru

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Похожую схему США уже применяли, создавая на Ближнем Востоке армии боевиков для противодействия Советскому Союзу.

Очередное покушение на Дональда Трампа. Если в первом были еще сомнения — а не постановка ли это, чтобы поднять рейтинги, то вторая подряд попытка убийства — это уже не совпадение, это диагноз.

Несколько месяцев назад точно такой же русофоб и украинолюб стрелял в премьера Словакии. Далее везде? Тему продолжит корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Пикапы, тяжеловооруженные люди — типичная американская картина. Дикий Запад на этот раз на Востоке. Во Флориде задерживают неудавшегося убийцу Трампа.

12 часов пролежал в засаде у гольф-клуба Уэсли Рут, поджидая свою цель. Не дождался. Но мотивация была железная — ярый сторонник демократов. А еще фанатик режима Зеленского. Для ВСУ собирал деньги, снимался в роликах запрещенного в России «Азова»*, но, прежде всего, на Украину ехал убивать. Удивительно, но его не взяли.

«Моей первоначальной целью было приехать и воевать. Но мне 56 лет, поэтому сначала они сказали, что у меня нет военного опыта. Поэтому „План Б“ заключался в том, чтобы приехать сюда, в Киев, и способствовать привлечению большего количества людей», — сказал подозреваемый в покушении на Трампа Уэсли Рут.

Пушечным мясом в итоге Рут все же попытался стать, но уже на родине. Радикализация Украины, накачка ее оружием и наемниками вернулись в США бумерангом. Правда, признавать это никто не хочет. Сразу после инцидента мейнстримовые СМИ, если не оправдывали Рута, то пытались списать все на психический недуг. А виноват в покушении на Трампа сам Трамп.

«Сегодняшнее покушение происходит на фоне ожесточенной риторики самого Трампа и его соратника Джей Ди Вэнса с его необоснованными заявлениями о гаитянских иммигрантах в Огайо», — сообщил ведущий MSNBC Лестер Холт.

Администрация Байдена же от комментариев сначала уходила — как могла. Потом все же выступила — с сухим, дежурным заявлением о недопустимости насилия.

В Белом доме, кажется, определились. Тему с покушением на Трампа — замолчать, все стрелки перевести обратно на республиканцев — мол, они сами разжигают агрессию. Об украинском следе в высоких кабинетах решено не вспоминать — уж слишком токсичный фон перед выборами.

Хотя террористическую Украину взращивали именно в этих кабинетах. Не только поддерживая и направляя преступные акции Киева, но и спонсируя их. Еще в 2020 году через связанную с Байденом компанию Burisma Зеленский получает откат — шесть миллионов долларов, чтобы замять дело о коррупции американцев в Незалежной. Деньги идут напрямую в ГУР Украины.

«Украинский суд передает вот эти шесть миллионов наличного кэша по согласию с представителями „Бурисмы“ в распоряжение воинской части Главного разведывательного управления Украины», — рассказал бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

Вскоре после этого — череда международных терактов: взрывы на «Северных потоках», убийства Дугиной и Татарского, покушение на Прилепина. Все — на американские доллары.

И это, не считая официальных миллиардных вливаний, которые тратили на обучение украинских боевиков, поставку вооружений для них. Раздутый от денег терраппарат Киева теперь выходит на новые рынки. В Сирии, по сообщениям СМИ, 250 инструкторов ВСУ вербуют террористов запрещенной «Джебхат ан-Нусры»*.

В Мали давно и прочно работают с боевиками-туарегами. После перестрелки с правительственной армией о своей поддержке мятежников в Киеве не постеснялись объявить открыто.

«Повстанцы получили от нас необходимую информацию и не только позволившую провести успешную военную операцию», — сказал представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

Все эти факты в США предпочитают игнорировать. Пока действия украинских террористов ложатся в нужную Вашингтону канву.

«Правительство США продолжает поддерживать Украину во всем. И, в конечном итоге, речь ведь не об Украине, а об ослаблении России. На Украину им плевать», — прокомментировал подполковник США в отставке Эрл Расмуссен.

Такую схему США уже применяли. Создавая на Ближнем Востоке армии боевиков для противодействия Советскому Союзу. Тогда на всех телеканалах «свободного мира» лепили образ храбрых моджахедов, сейчас изменились только методы. Для пиара режима Зеленского в ход идут фабрики ботов в социальных сетях, радикальные онлайн-движения, такие как NAFO, сетки активистов на местах.

И все они сначала внемлют, раскрыв рты, вот такому.

«Они живут как свиньи. Ходят в деревянные туалеты и любят Путина. Уродливая страна, уродская, просто рабская, подлая. Ненавижу их», — прокомментировал журналист Дмитрий Гордон**.

И потом переводят иностранным массам на многочисленных митингах.

В прошлом группировки, созданные США, уже не раз выходили из-под контроля. Самый наглядный пример, запрещенная в России «Аль-Каида»*. В случае с Украиной динамика та же, только удар на себя пока, в основном, принимает Европа. На прошлой неделе в Варшаве украинец открыл стрельбу по людям с балкона.

В мае апологет киевского режима стрелял в словацкого премьера Роберта Фицо.

Как стрелявшего в Фицо, так и обоих покушавшихся на Трампа западные медиа быстро записывали в психопаты-одиночки. Мгновенно забывая не только об украинском следе, но и атмосфере ненависти, которую сеют сами США за границей и у себя в стране.

«Очевидно, что основные СМИ демонизировали Трампа до такой степени, что называли его нацистом, расистом, называли его угрозой демократии и тираном — использовали всевозможную риторику», — рассказал профессор политологии Нью-Йоркского университета Майк Ректенвальд.

Вот и получается, что Трамп оказался на перекрестии сразу двух прицелов. Для Киева он — экзистенциальная угроза, которая способна лишить Зеленского главного — денег, а для демократического истеблишмента — нарушитель стабильности системы.

Вот система и сработала как часы уже дважды. Белому дому даже не надо отдавать никаких тайных приказов. Все за него сделают сумасшедшие радикалы. Но это палка о двух концах.

Вокруг Капитолия как будто бы все спокойно, по территории гуляют туристы. Но вон там вдалеке два ряда заграждений и дополнительные наряды полиции. Покушений на себя вашингтонская элита явно опасается, хотя джина из бутылки выпустили именно они.

* — организация признана террористической и запрещена на территории России

** — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов.