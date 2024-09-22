Без США не обошлось? Кто стоит за взрывами пейджеров в Ливане

Фото, видео: WAEL HAMZEH/ТАСС; 5-tv.ru

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В результате теракта пострадали сотни жителей страны.

Мы видим, как по всей планете идут эти тектонические разломы на месте привычного нам мира. На один из них обратил внимание сербский режиссер Эмир Кустурица, который выпустил документальный фильм о гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ). Кустурица видит в запрете УПЦ попытку подорвать западными силами цивилизационную основу — православие. И не только на Украине, но и в других странах — России, Сербии. В своей стране он призывает показывать этот документальный фильм в школах, чтобы дети видели, как коварен враг, и как сладкие посылы чередуются грозной плетью.

«Угроза православия в том, как сказал американский генерал, что православие — враг номер один в мире», — сказал кинорежиссер Эмир Кустурица.

Впереди раскол

Американский генерал — это бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Лютый русофоб. Собственно, он так воспитан. Он начинал службу в Западной Германии, потом много времени был в структурах НАТО. Он, не скрывая, требует расчленения России.

Но это опасная игра, поскольку нападки на веру миллионов чревато самой страшной войной — религиозной. Наверняка вы уже слышали про новое обострение на Ближнем Востоке. Израиль, не стесняясь, бомбит Южный Ливан, утвержден план по зачистке этой сопредельной территории, оттуда в Израиль летят ракеты, десятками. А в ответ новые бомбежки. Но произошло кое-что точно из ряда вон.

Ливан пережил беспрецедентную серию взрывов мобильных устройств, в результате которых несколько десятков человек погибло и несколько тысяч ранены. Взрывались пейджеры, рации, ноутбуки, мопеды.

Россия считает это актом терроризма и гибридной войны. Все знают, кто это сделал, но официально — молчание. В западных СМИ уже все разложили по полочкам Израиль своего «Троянского коня» внедрял годами, а потом по сигналу адские машины были приведены в действие. И это на самом деле открывает новую веху в вопросах безопасности во всем мире.

Те же радиостанции, взорвавшиеся в Ливане, они популярны и у российских охранников. Обычных. Тех, что в магазинах или школах. Они безопасны?

Ваши гаджеты не только за вами следят — они вас могут убить. По сигналу. Ведь если в ливанскую военизированную организацию, помешанную на безопасности, смогли пронести тысячи бомб, и никто ничего не заметил. То что со структурами попроще?

Израильские спецслужбы никогда не стеснялись устранять своих врагов. Но тут, среди погибших и пострадавших, много женщин и детей, врачей, которые не были членам никакой «Хезболлы» точно. Сожалеет ли об этом Израиль, мы спросили у посла этой страны в России.

«Во время этих атак с пейджерами, с рациями было ранено и очень много гражданских людей. Ливан говорит, что это тысячи людей, даже не сотни. Как быть с этим?» — спросил корреспондент «Известий»

«Я не могу отреагировать ни на что, что исходит из Ливана, я думаю, что вы меня поймете. Наша борьба — это точка с „Хезболлой“, и чтобы привести покой и мир на территорию Израиля, для населения Израиля. И для этого армия Израиля оперирует с очень большой точностью против тех мест из которых „Хезболла“ выстреливает в Израиль», — сказала посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

Ужас без конца

Мир содрогнулся после теракта 7 октября против Израиля, когда боевики, вырвавшись из сектора Газа, убивали всех на своем пути. Уже почти год 70 человек остаются до сих пор в заложниках, и мы не знаем об их судьбе. Ужасно. Но когда ЦАХАЛ в ответ начал утюжить сектор Газа, мир был шокирован еще больше, счет убитых и пострадавших мирных жителей перешел на сотни и тысячи. Теперь Ливан. Что дальше? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Первые кадры из южного пригорода Бейрута сразу после атаки израильских дронов. Десятки погибших, сотни раненых. Израиль выпустил сразу четыре ракеты. Их целью был один из командиров «Хезболлы» Ибрагим Акил, второй человек в партии.

Все жители ливанских городов в зоне постоянного риска. В небе то и дело кружат израильские дроны и американские истребители.

«Наш враг вероломен и мы знаем, на что он способен. Что бы ни говорили люди, будет ли война или нет — мы уже живем в условиях самой настоящей войны», — рассказал гражданин Ливана Кассем Хамис.

На новый виток она вышла во вторник. Израиль привел в действие буквально тысячи бомб, заложенных в подзабытые уже пейджеры.

Взрывы прогремели практически по всей стране. Особенно много в пригороде Бейрута — Дахия, на юге Ливана и в долине Бекаа на востоке. На все устройства пришло сообщение на арабском языке. Через четыре секунды — детонация.

«Ранения в живот, в глаза, в руки. Сотнями принимали пострадавших. Перерывов не было, врачи работали круглосуточно», — сказала старшая медсестра Басима Фархат.

Осколочные ранения получили и все, кто находился рядом с адресатами.

«У племянника средняя тяжесть ранения, по своей специальности он аптекарь, медик. Он был на работе, когда прогремел взрыв», — поделилась жительница Ливана.

Не успели жители Бейрута отойти от пережитого шока, как рвануло снова. Это кадры повторной атаки во время похорон сына одного из лидеров «Хезболлы» Али Аммара.

«То, что произошло страшно, тем более что ливанцы, такие доброжелательные люди. Как можно с людьми так поступать? Безусловно, за всем за этим стоит, в том числе и Израиль», — сказал житель Ливана.

Пытаемся добраться до эпицентра одного из взрывов. Едем по дороге, которая ведет в Дахие. Местные говорят, обычно здесь пробки. Но сейчас дорога свободная. Люди боятся.

Американские истребители пролетают тут на максимальной скорости и на предельно низкой высоте.

Израиль не взял на себя ответственность за теракты. Пока.

«Если Израиль продолжит в том же духе, то это приведет к катастрофе», — прокомментировал бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Пейджеры изготовили на Тайване. В головной компании-производителе только началось расследование, но там все уверяют, что не при чем.

«С уверенностью могу сказать, что экспортируемые из Тайваня пейджеры не взрываются», — заявил представитель кабинета министров Тайваня Ли Хуэй-Чи.

Говорит, что их пейджеры с лейблом Gold Apollo производила, например, венгерская компания BAC Consulting по лицензии. А дальше начинаются странности. По адресу в Будапеште — маленький почтовый офис. Гендиректор этой фирмы вроде бы зарегистрирован в Париже, но по адресу казарм жандармов. Всплыла еще болгарская фирма, участвовавшая в передвижении пейджеров по Европе. Ей владеет норвежец, который пропал накануне теракта, а офиса по указанному адресу просто не существует.

«Эта подставная компания в Венгрии выглядит как идеальное прикрытие для приобретения производства и установки взрывчатых веществ. Израиль создал целую сеть фирм-прокладок во многих странах», — говорит офицер армии США в отставке Скотт Беннетт.

Специалист по беспроводным технологиям генерал Мохаммед Атуи в эксклюзивном интервью «Известиям», объясняет, как была спланирована атака.

«Точно, что взрывчатые устойчива были встроены в эти пейджеры. Потому что, даже если батарейка нагревается, то она не взрывается», — сказал специалист по беспроводным технологиям Мохаммед Атуи.

В пригородах Бейрута множество магазинов, которые торгуют рациями и пейджерами. Вот как раз новая партия из Малайзии пришла только что.

Говорить отказывается большинство. Многие здесь торгуют нелицензионными устройствами. Но вот в этом магазине, который работает с армией Израиля общаются открыто.

«Они внедрили чип. В этой так сделать нельзя. Здесь никель-кадмиевая батарея. Эти все пейджеры и аппараты, которые взорвались, очень старые. Им по 30 лет. Их может использовать любой», — говорит продавец.

Израиль, по данным зарубежных СМИ, готовил эту атаку 15 лет, то есть задолго до эскалации конфликта.

Зарево от пылающих зданий видно на десятки километров. Этот мужчина недавно из зоны обстрела.

«Они убивают стариков, детей, мирных жителей», — негодует житель Ливана.

Еще один большой вопрос — сам Израиль это все придумал и реализовал, или в партнерстве со своим главным союзником, который дежурно говорит, что ни сном, ни духом о готовящейся атаке не знали.

«Все, что я могу сказать вам, это то, что мы не причастны ни к вчерашним инцидентам, ни к сегодняшним никоим образом», — прокомментировал советник Белого дома по национальной безопасности и коммуникациям Джон Кирби.

«Эта хорошо проведенная операция готовилась очень долго, она просто не могла состояться без информирования хотя бы американцев», — рассказал французский политолог Бертан Шоллер.

Ну как верить Госдепу если, например, незадолго до атаки американский медицинский центр в Бейруте, обновил свою систему связи. Такое вот безопасное совпадение.

Израиль фактически открыл ящик Пандоры. Такие атаки с использованием бомб в технике, конечно, были и раньше. Но они были точечными, единичными, персонализированными, а теперь Израиль ступил на путь массовизации террора.