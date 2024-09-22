Кураховский котел: российская армия продолжает наступать на донецком фронте

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Наши войска успешно занимают позиции ВСУ на всем покровском направлении.

Российские войска продолжают планомерно освобождать Донбасс. На этой неделе штурмовые отряды группировки «Юг», выбив врага из населенных пунктов Георгиевка и Желанное Первое, сформировали отчетливый котел в районе Курахово, на подступах к которому идут ожесточенные боевые действия.

Символичным стало установление контроля над шахтой «Украина», одной из старейших в Донбассе. Это успех бойцов 114-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в 51-ю общевойсковую армию. В ней объединены бывшие добровольческие батальоны Донбасса, что защищают свой край с 2014 года.

На этой неделе президент присвоил почетное звание «Гвардейская» за «Массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество». Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин передает с передовой.

Российская армия продолжает наступать на донецком фронте. На этой неделе подразделения группировки «Центр» освободили Украинск, выбили противника из укреплений на флангах этого населенного пункта, подошли вплотную к Селидово и продолжают давить на всем покровском направлении.

«Мы не даем противнику просто закрепиться элементарно. Как началось от Авдеевки, мы не даем закрепиться на новых точках. Они не успевают выбрать позиции для своей артиллерии, не успевают спрятать танки, и они уже применяют западную технику, те же самые Bradley в открытую, и наши ребята с помощью ударных беспилотников — коптеров — просто их сжигают», — рассказал командир разведывательно-штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным «Ректор».

В интересах пехоты задействована воздушная разведка и тяжелая артиллерия. Если передовой отряд упирается в какую-то хорошо укрепленную огневую точку, ее просто уничтожают. Штурмовики могут передать координаты и запросить поддержку даже таких орудий как «Малка» — это самое мощное орудие сухопутных войск России.

Помимо крупного калибра, который все-таки нужно согласовывать со старшим командиром, в распоряжении каждого комбата есть своя собственная артиллерия.

120-милиметровый самоходный миномет «Нона», например, это уникальное оружие. Совмещает в себе функции миномета, гаубицы и пушки, которая может стрелять прямой наводкой. При этом очень скорострельный и маневренный.

Нашей огневой мощи противник пытается противопоставить огромное количество дронов-камикадзе. Поэтому любая самоходная техника на огневые позиции теперь выезжает вот так — помимо расчета здесь прикомандированный специалист по радиоэлектронной борьбе, он ставит помехи, и несколько метких стрелков — они должны сбивать FPV-дроны, пока экипаж делает свое дело.

Даже командир батареи теперь ходит с гладкоствольным автоматическим дробовиком «Вепрь».

«Если на большой дальности (100-200 метров), удлинители ствола ставим. Если близкие дальности (50-70 метров), он снимается, просто пламегаситель ставится и все. Получается. Хорошо, эффективно работаем», — говорит командир артиллерийского подразделения группировки «Центр» с позывным «Шаман».

Чуть южнее, на кураховском направлении, подразделения группировки «Юг» на этой неделе окончательно выбили противника из Георгиевки, это село, в котором противник окопался после отступления из Марьинки. Успешному штурму предшествовала тщательная работа разведки и артиллерии, которая методично уничтожала позиции ВСУ.

«Сложно только тем, что противник очень много постоянно применяет БПЛА, FPV-дроны. Постоянно работает только ими. То есть очень редко бывает, знаете, как раньше было, стрелковых боев», — сказал командир подразделения разведки группировки «Юг» с позывным «Горец».

Наши войска тоже наращивают ударную мощь беспилотной авиации. Не так давно в подразделения стали массово поступать дроны-камакадзе самолетного типа «Молния». Элементарная сборная конструкция из двух алюминиевых трубок и фанерных деталей планера.

«Самое дорогое здесь — это начинка и аккумуляторы. Все остальное сделано по парадигме дешевизны и массовости. Здесь две алюминиевые трубки, фанера и скотч», — рассказал оператор «Молнии» группировки «Юг» с позывным «Печорин».

Боеприпас «Молния» несет такой же, как обычный FPV-дрон, около трех килограммов, но запас хода у нее больше, как у всех беспилотников самолетного типа. В воздухе их держат крылья, а не четыре винта. Это позволяет долго кружить в воздухе в поисках цели. Очень перспективное оружие.