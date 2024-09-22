Почти полтора миллиона беспилотников создадут в России в 2024 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Но, несмотря на проведение масштабной спецоперации, российская экономика не стала и не станет экономикой военного времени.

Ход СВО мы видим, в основном, глазами операторов беспилотников. Они ведут разведку, они наносят удары, они корректируют действия бойцов на земле и доставляю провизию и боекомплект. Впервые дроны над полем боя появились еще в 1990-е и долгое время развитие шли в сторону утяжеления и усложнения техники, так появился настоящий монстр американский Global Hawk, с размахом крыльев под 40 метров — то есть он в разы больше обычных истребителей и бомбардировщиков с пилотами. И это работало против стран без ПВО. В Ираке и Афганистане, например.

И в начале СВО Киев тоже делал ставку на подобные западные дроны-гиганты. Помните «байрактары»? Давно не слышали о них, правда? Потому что они вымирают во время интенсивных боев как мамонты. Вместо них рабочими лошадками стали маленькие маневренные и малозаметные модели, это своего рода военная технологическая революция.

Неслучайно, второй год подряд День оружейника президент проводит на заводах по производству БПЛА.

В прошлом году был в Ижевске, где ему показывали ударные дроны камикадзе «Ланцет», в этом — в Петербурге где собирают разведывательные «Орланы». Это серьезные модели, которые уже давно стоят на вооружении российской армии. Но рядом с ними была представлена и продукция так называемого народного ОПК, то есть аппараты, которые начали производить частные лица, энтузиасты, до СВО оборонной тематикой не занимавшиеся. Они вносят значительный вклад в производство малых дронов, позволяя нарастить объемы в разы. Что и отметил президент на совещании по развитию военно-промышленного комплекса.

«Всего за 2023 год в Вооруженные Силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз», — заявил Владимир Путин.

Большая часть встречи была не для прессы, даже кадры из цехов пресс-служба президента распространила без звука. Многие аспекты засекречены. Задача — полностью обеспечить потребности вооруженных сил аппаратами собственного производства. Фактически мы видим становление новой отрасли в стране. В небе Донбасса все чаще можно видеть битвы дронов, как во время Великой Отечественной вели воздушные бои самолеты. Но технологии позволяют сейчас беспилотникам сделать то, что невозможно обычным самолетам.

Западная пресса обратила внимание на появление первых дронов-авианосцев. Их еще называют «матрешками» или «дронами-матками».

Суть в том, что большой беспилотник несет на себе несколько маленьких до цели, там они отделяются и работают уже так, как будто оператор находится рядом. Авианосец, он же «матрешка», он же «матка», ретранслирует сигнал, увеличивая в разы дальность применения ударных и дешевых FPV-дронов. На десятки километров в тылу врага.

Развиваются все отрасли экономики

Несмотря на масштабную спецоперацию, российская экономика не стала и, судя по поставленным целям, не станет экономикой военного времени.

В Министерстве финансов — жаркие дни. Ведомство заканчивает работу над бюджетом на год грядущий и пятилетку вперед. Кабмин должен внести в Думу проект главного финансового документа страны до конца сентября. Цели, которые надо достичь, уже поставлены президентом вскоре после инаугурации в новых майских указах. В приоритете социальные проекты и все они должны быть учтены в бюджете, подчеркнул глава государства во время очередного совещания с экономическим блоком правительства.

«Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан», — отметил Владимир Путин.

Верстать бюджет Минфину легче после обновленных данных Росстата. За первое полугодие рост ВВП в первом полугодии составил 4,7%. Это темпы о которых могут только мечтать так называемые развитые страны. Наиболее высокие темпы роста показали отрасли информации и связи (17,5%), финансов и страхования (17,6%), но главными локомотивами развития остаются по-прежнему обрабатывающая промышленность (8,5%), строительство (5,3%), оптовая и розничная торговля (9,6%).

Только надежный тыл, только работающая промышленность обеспечивают возможность проводить активные действия на полях СВО.