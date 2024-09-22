Российские войска выдавливают боевиков ВСУ с правого фланга Курского приграничья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

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Потери Украины со времени захода на территорию РФ превысили 15 тысяч человек.

Российские войска наращивают давление на противника, зашедшего в Курскую область. Если на прошлой неделе мы подвинули украинские формирования с левого фланга, освободив ряд населенных пунктов южнее Коренево, на этой неделе ударили с правого фланга. Пространство для маневров ВСУ внутри кармана сужается и под удары наших дронов все больше НАТОвской техники. Не спрятаться, не скрыться!

Редкий Leopard в шведском «тюнинге» был превращен в груду сгоревшего металла на тех же полях, где наши деды жгли немецкие «Тигры» и «Пантеры» на Курской «огненной дуге».

Рейды разведчиков вглубь позиций ВСУ настолько внезапны, что приносят все больше трофейной техники, причем зачастую в полностью исправном состоянии.

Потери ВСУ со времени захода на Курскую землю превысили уже 15 тысяч человек. Три полные бригады Киев спалил с неясными целями и не унимается. В другом районе Курской области он пытается и пытается снова перейти границу, чтобы отвлечь наши наступающие части. Безрезультатно. Репортаж из приграничья — корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Так начиналась операция по освобождению села Борки. Вначале разведка, артподготовка и методичное уничтожение «опорников» ВСУ. Финальное слово было за морпехами Черноморского флота.

«Удалось обойти противника с южной стороны. Из-за этого противник не понимал, где и какие подразделения наши находятся», — рассказал командир роты с позывным «Катаран».

Боевики ВСУ были деморализованы и оставляя все свое оружие, пытались спасаться бегством.

«У них случаи массовых отказов. Противник отказывается стрелять в нашу сторону, чтобы себя не выдавать и не получить огневое поражение. Противник отказывается выдвигаться на позиции», — говорит представитель командования ЧФ с позывным «Боцман».

От села Борки до Суджи — 14 километров по прямой. Взятие этого населенного пункта было задачей стратегической важности.

На карте видно, как продвигались наши войска. Сначала — Гирьи, потом — Крупец, далее — Спальное и теперь — Борки, важный логистический узел. Отсюда открываются сразу две дороги на населенные пункты Плехаво и Уланок.

На другом участке фронта, в Кореневком районе, морпехи продолжают освобождать село Журавли.

Штурмовиков прикрывает артиллерия и танки.

«Т-62, который работает с закрытой огневой позиции наносит точное поражение живой силе и технике противника. Корректируется, как и у всех, БПЛА», — рассказал заместитель командира батальона 810 бригады морской пехоты с позывным «Марик».

Но одной только корректировкой не обойтись. Активно используются ударные дроны. Их сборкой занимается целая лаборатория 810-й бригады морской пехоты.

Собранные FPV-дроны не задерживаются в лаборатории, а в тот же день отправляются не фронт. Здесь на складе своей очереди ждут еще около 50 беспилотников, которые в ближайшее время начнут собирать инженеры.

Здесь создают, в том числе, и перехватчики вражеских дронов.

«Мы отслеживаем их перемещение, видим точки взлета и точки посадки. Также у нас есть возможность подавлять видео сигнал дрона противников», — рассказывает военный с позывным «Урал».

Вот как это работает. На этих кадрах видно, как дрон ВСУ пытается атаковать машину с нашими бойцами. За несколько секунд до удара картинка пропадает и восстанавливается, когда цель уже далеко. Атака сорвана.

Общие потери ВСУ на Курском направлении увеличиваются буквально каждый час. Противник потерял более 15 тысяч боевиков, 124 танка, 56 БМП и 780 боевых бронемашин, в том числе западного производства.

Но не всю технику морпехи предпочитают сжигать. Некоторую они просто забирают с поля боя, причем буквально из-под носа у боевиков.

«Витязь» теперь уже знаменитый морпех 810-й бригады. Отчаянный боец, которые получил известность благодаря любимому увлечению вытягивать на своем БТР украинскую технику.

«Land Rover хочу новый. Пусть закинут Land Rover новый — утянем», — говорит пехотинец.