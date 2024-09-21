«Обгорела ужасно»: Боня рассказала, как прошла ее акклиматизация в горах

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экс-звезда «Дома-2» пожаловалась, что ее губы сплошь покрыл герпес.

Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала, что обгорела на солнце во время так называемой ротации — процесса акклиматизации в горах. Кроме того, губы экс-звезды «Дома-2» покрылись герпесом. Фото она опубликовала в соцсети.

«Коротко о том, как я сходила на ротацию. Ротация — это акклиматизация в горах, когда ты идешь с базового на первый, второй, третий лагерь и спишь там в палатках на каждой высоте по две ночи, а потом возвращаешься в базовый лагерь. Обычно после ротации ты готов к восхождению. Обгорела ужасно. Герпес покрыл все губы. Но я не унываю», — поделилась Боня.

Боня после акклиматизации в горах. Фото: Telegram/Виктория Боня/v_bonya

В августе телеведущая показала подписчикам, как покоряет гору Монблан высотой 4 809 метров над уровнем моря. Восхождение далось Боне с трудом. После выдвижения из отправной точки, расположенной в приюте «Космик» в Швейцарии, простой и безопасный маршрут восхождения на гору был занят. В итоге модели и ее спутникам пришлось выбрать второй путь — он оказался в три раза сложнее и дольше. Однако Боня проявила твердость характера и продолжила забираться на гору даже после отказа ее спутников двигаться дальше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боня вышла на связь спустя почти неделю после пропажи в горах.