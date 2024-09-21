Затонувшую у Сицилии яхту призвали усиленно охранять из-за секретных данных

Фото: www.globallookpress.com/Antonio Melita

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На борту судна могут находиться сейфы с паролями и прочей конфиденциальной информацией.

Яхту Bayesian, затонувшую в августе у берегов Сицилии, необходимо усиленно охранять из-за конфиденциальных данных, хранящихся в сейфах на ее борту. К этому призвали обследующие обломки судна водолазы, сообщает CNN.

В материале отмечается, что на яхте могут быть секретные данные, связанные с западными разведслужбами. По данным телеканала, находившийся на судне в момент крушения британский бизнесмен Майкл Линч имел контакты с британскими, американскими и другими спецслужбами через свою компанию по кибербезопасности Darktrace.

Один из участников операции по обследованию обломков Bayesian сообщил журналистам, что на яхте могут быть водонепроницаемые сейфы, в которых находятся два сверхзашифрованных жестких диска с паролями и прочими секретными данными.

Яхта Bayesian затонула 19 августа у берегов Сицилии. В результате крушения погибли не менее пяти человек, включая британского миллиардера Майка Линча и его дочь Ханну. По словам очевидцев трагедии, яхта пошла ко дну за считанные минуты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало причиной крушения яхты с миллионерами у берегов Сицилии.