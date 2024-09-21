Живодер из Мытищ задержан: соседка рассказала о его неадекватном поведении

Фото: 5-tv.ru

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По ее словам, мужчина представляет опасность для общества.

Задержан житель Мытищ, протащивший по земле двух привязанных к машине собак. Об этом заявила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Правонарушитель задержан... Это 50-летний местный житель», — пишет сотрудница ведомства.

Журналисты портала Газета.ру пообщались с соседкой мужчины, которая рассказала, что на задержанного неоднократно писали заявления в полицию. Она уверяет, что сосед избивал людей и нарушал режим тишины.

«Я сама лично подавала на него в полицию. Когда мама больная лежала, он в пять часов утра включал музыку на весь поселок. Когда ему говоришь что-то, он просто отворачивается и уходит, как будто не к нему обращаются», — высказалась местная жительница.

Женщина указывает на неадекватное поведение задержанного, считая его опасным для общества.

«Про алкоголь не знаю, употребляет или нет. Так он и спортом вроде занимается, но делает просто неадекватные вещи, неприемлемые для нормального человека. То есть с головой явно что-то не в порядке. Человек очень опасный, я считаю, для общества», — добавила соседка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в городе Мытищи Московской области мужчина привязал двух собак к багажнику автомобиля и протащил их по земле. Видео, на котором запечатлены действия изувера, разошлось по сети.