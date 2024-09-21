Курица или пельмени? Под Красноярском двое детей погибли после семейного ужина

Фото, видео: © РИА Новости/Искандар Аминов; Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom; 5-tv.ru

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Еще четверых членов семьи экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Двое детей погибли в результате отравления неизвестным веществом в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Уточняется, что трагедия произошла в семье с четырьмя несовершеннолетними детьми. Все ее члены около 11 часов утра 21 сентября почувствовали себя плохо и обратились в местную больницу с признаками пищевого отравления. В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались. Их родные находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине.

Как сообщил источник 5-tv.ru, выживших членов семьи авиацией доставили на лечение в Красноярск и Ачинск. Двоих детей поместили в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, их отца — в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи имени Карповича, а мать — в краевой Центр охраны материнства и детства № 2 в Ачинске.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Керчи скончался после употребления рыбы из супермаркета.