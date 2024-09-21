Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram* / lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

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После «голой вечеринки» певицу продолжают преследовать неприятности.

Концерт певицы Лолиты в Ростове-на-Дону был отменен буквально за сутки до выступления. Об этом артистка сообщила в личном блоге.

«Мы отработали концерт, и пришло письмо без печати на фирменном бланке. Мы собирались в город Ростов, и коллектив в количестве 30 человек должен был туда выехать. Но пришло письмо, что концерт отменен из-за неисправности технического оборудования», — объясняет певица, обращаясь к поклонникам.

По словам исполнительницы, администрация зала не предупредила ее о возможных сложностях заранее.

При этом на вопросы команды артистки о том, что же именно там сломалось, администрация не может дать внятного ответа. Примечательно, что на днях в том же зале должно пройти спортивное мероприятие, которое почему-то никто не отменяет. До сих пор остается загадкой, что же с этим помещением не так.

«Да и не ходите в этот зал, вдруг он рухнет! Вдруг там перекрытия сгнили. Мы же не знаем», — говорит с легкой иронией Лолита, мучаясь в догадках.

Артистка несколько раз извинилась перед фанатами в своем видеообращении. По словам артистки, никто даже не предложил ей перенести шоу на другую дату. Теперь она намерена обратиться к своему адвокату.

На днях Лолита дала несколько концертов в Краснодарском крае, а 22 сентября должна была выступать уже в Ростове. Певица призвала всех зрителей, кто уже купил билеты на ее выступление, немедленно их сдать и требовать полного возврата денег.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская резко прошлась по творчеству Инстасамки и запретила ей петь свои песни.

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