Обглодали до костей: отец не заметил, как крысы заживо ели его сына

Фото: 5-tv.ru

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Полугодовалый ребенок едва не стал жертвой чудовищной антисанитарии, которую развел в доме его родитель.

Житель американского штата Индиана Дэвид Шонабаум не заметил, как крысы заживо едят его полугодовалого сына. Дикий случай описывает Daily Mirror.

По информации издания, мужчина увидел кровь на теле ребенка, после чего вызвал полицию. Прибывшие вместе с правоохранителями врачи установили, что кровь на теле малыша — следствие крысиных укусов. Грызуны до костей обглодали пальцы на руке ребенка и оставили раны на лице и теле. Всего медики насчитали 50 укусов.

Причиной увечий мальчика стала крайняя степень антисанитарии, царившей в доме. Полиция выяснила, что отец ребенка два года игнорировал предупреждения местной администрации о необходимости привести жилье в порядок. Шонабауму даже выдали за казенный счет многоразовые ловушки для грызунов, но он ни разу ими не воспользовался.

Сейчас нерадивый родитель ждет вердикта суда — мужчину обвинили в халатности, из-за которой пострадал его ребенок. Мальчик, к счастью, остался жив и восстанавливается под наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Красноярске родителей двухлетней девочки, умершей из-за их халатности, приговорили к 11 месяцам исправительных работ. Следствие установило, что 35-летний отец и 36-летняя мать, будучи сыроедами, не кормили ребенка белковыми продуктами и полностью отказались от медицинской помощи. Когда девочка в 2023 году заболела коронавирусом, родители пытались лечить ее дома народными средствами. И «лечили», пока ребенок не умер.