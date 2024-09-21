СК РФ составил памятку для родителей, как уберечь ребенка от падения из окна

Фото: 5-tv.ru

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Самым главным и незыблемым правилом остается тот факт, что малолетнего строго запрещено оставлять без присмотра.

Самое страшное событие в жизни любого родителя — смерть ребенка. Зачастую подобные трагедии происходят не из-за болезней или масштабных катастроф, а по воле несчастного случая. Не редкость, когда маленькие дети попросту выпадают из открытых окон. Причем происходит подобное не только в маргинальных, но и во вполне благополучных семьях. Как сообщал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, за 2023 год из окон выпали 335 несовершеннолетних.

Чудом выжил

В конце апреля в Москве из окна 12 этажа выпал мальчик 2021 года рождения. Мать ненадолго отлучилась в другую комнату, тогда малыш залез на подоконник, открыл окно и вывалился из него. Ребенку чудом удалось остаться в живых.

Мать отвлеклась — ребенок выпал

История, очень сильно похожая на предыдущую — пока мать занималась своими делами, юный житель Новой Москвы залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и вылетел из окна пятого этажа вместе с ней.

Доигрался, пока родители спали пьяными

В июле 2023 года в Екатеринбурге годовалый малыш играл на подоконнике и вывалился из окна, пока его родители спали в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, вывалившийся с пятого этажа малыш выжил, но получил серьезные травмы.

Трехлетний мальчик погиб, упав с высоты седьмого этажа

Трагедия произошла, когда ребенок находился дома с няней, а его мама отсутствовала. Трехлетний малыш выпал из окна седьмого этажа и скончался на месте. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

Москитная сетка не выдержала веса

Совсем недавно в Воронеже ребенок проводил время с бабушкой, когда пожилая женщина ненадолго отвлекалась и оставила малыша в комнате одного. Двухлетний ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней вылетел из окна. К счастью, на этот раз обошлось без серьезных травм.

Как уберечь ребенка от падения из окна

СУ Следственного комитета Воронежской области составило памятку для родителей, которая поможет уберечь детей от падения из окна:

поскольку в большинстве случаев падения из окон происходят тогда, когда дети остаются без присмотра, никогда не оставляйте маленьких детей одних;

отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог свободно залезть на подоконник;

никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не являются средством защиты детей от падений! Напротив — вызывают у ребенка иллюзию безопасности. Дети опираются как на окно, так и на нее, после чего выпадают вместе с сеткой;

по возможности, открывайте окна сверху (верхняя фрамуга или форточка), а не снизу. В случае, если окно имеет поворотно-откидной механизм открывания, используйте возможность откидывания створки окна, а не открытия ее полностью;

установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;

защитите окна, вставив оконные решетки, которые могут быть:

а) мощными сплошными (послужат также против взломов и краж),

б) половинными (закрывающими нижнюю часть окна, наиболее опасную для падений).

При любом типе решеток просвет между прутьями не должен быть более половины поперечного размера головы ребенка (не более десяти сантиметров). Помните, если ребенок может просунуть голову между прутьями, то нет ни малейшего толку от такой решетки!

Устанавливать фиксаторы и решетки должны только профессионалы! Не экономьте на безопасности своих детей! Обращайтесь только к надежным фирмам, дающим длительную гарантию. В настоящее время существует достаточно специальных организаций, занимающихся их изготовлением и монтажом, которые помогут подобрать наиболее подходящие средства именно для вашего типа окон;

а) мощными сплошными (послужат также против взломов и краж), б) половинными (закрывающими нижнюю часть окна, наиболее опасную для падений). При любом типе решеток просвет между прутьями не должен быть более половины поперечного размера головы ребенка (не более десяти сантиметров). Помните, если ребенок может просунуть голову между прутьями, то нет ни малейшего толку от такой решетки! Устанавливать фиксаторы и решетки должны только профессионалы! Не экономьте на безопасности своих детей! Обращайтесь только к надежным фирмам, дающим длительную гарантию. В настоящее время существует достаточно специальных организаций, занимающихся их изготовлением и монтажом, которые помогут подобрать наиболее подходящие средства именно для вашего типа окон; если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду;

если у вас нет возможности установить фиксирующее и страховочное оборудование, вы можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, двухлетний ребенок выпал из окна квартиры в Москве.