Главу района в Самарской области задержали по делу о взяточничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По версии следствия, преступление было совершено в 2022 году.

В Самарской области был задержан главы муниципального района Безенчукский. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале.

Он подозревается в получении вязок и проходит по статье 290 УК РФ, подпункт «б, в» часть 5 (получение взятки путем вымогательства, через посредника, в крупном размере).

По версии следствия, в 2022 году сотрудники организации, осуществляющие строительные работы по договору субподряда по муниципальному контракту с администрацией, по требованию подозреваемого обустроили отмостки по периметру жилого дома, который принадлежит подозреваемому.

При осуществлении этих работ были привлечены средства организации, строительные материалы, а также специализированная техника и рабочая сила. Общая стоимость услуг оценивается в 180 тысяч рублей.

Кроме того, в 2021 году подозреваемый получил ноутбук в качестве взятки от представителя другой организации, с которой также администрацией района был заключен муниципальный контракт. Его стоимость оценивается в 90 тысяч рублей.

В данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего еще выясняются.

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