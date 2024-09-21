Различий нет? Эксперты сравнили iPhone 15 и iPhone 16

Менеджер Смецкой: различий в камере iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro почти нет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков, Эдуард Корниенко

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Корпорация Apple недавно представила новую модель своего смартфона. Есть смысл преданным поклонникам «яблочных» менять гаджет?

Новая модель iPhone 16 Pro обладает большим экраном — 6,3 дюйма, чем предыдущая версия телефона iPhone 15 Pro. Также у новинки есть чип А18 Pro. Об этом рассказал менеджер по развитию бизнеса Никита Смецкой в беседе с «Известиями».

Несмотря на всеобщий ажиотаж, по камере особых различий между смартфонами нет. Изменения коснулись сверхширокой камеры — на стала 48 мегапикселей, в то время как у прошлой модели — 12.

Кроме того, по словам эксперта, у iPhone 16 Pro появилась новая кнопка под названием Camera Control. Она дает такие возможности, как увеличение размера кадра и создание фото.

Другие изменения отметил директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Представленная модель отличается новыми цветами корпуса, повышенной яркостью и контактностью изображений. Помимо этого, iPhone 16 Pro обладает улучшенными функциями камеры, разработчики добавили модуль искусственного интеллекта, увеличили емкость аккумулятора и объем памяти.

«Предположу, что, по аналогии с Samsung модели iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro будут поддерживать последние версии iOS, но iPhone 16 Pro может получить доступ к новым функциям, представленным в этих версиях», — сказал Игорь Бедеров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что чем разочарует и порадует новая модель смартфона iPhone.