В Горловке из-за атаки беспилотника ВСУ погибли два человека

Фото: 5-tv.ru

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Дроны совершили обстрел жилого массива «Строитель».

В результате обстрела со стороны ВСУ жилого массива «Строитель» в Никитовском районе Горловки в ДНР погибли два человека. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела жилого массива „Строитель“ со стороны украинских террористов погиб водитель автобуса. Вечная память невинно убиенному», — говорится в сообщении.

Боевики нанесли удар по ДНР минувшей ночью. Из-за атаки беспилотника погиб водитель автобуса, также от полученных ранений в больнице скончалась жительница города.

Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что после атаки ВСУ пострадали два человека.

Накануне несколько дронов ВСУ атаковали сотрудников МЧС России во время тушения пожара в ДНР. В МЧС подчеркнули, что личный состав успел укрыться от удара, но из-за него была повреждена пожарная автоцистерна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ обстреляли несколько деревень в Курской области.