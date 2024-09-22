Важен уровень защиты: эксперт назвал главную опасность не выключенного wi-fi

Фото: www.globallookpress.com/© Belkin Alexey

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По этой причине также советуют временно деактивировать функции Bluetooth и VPN.

Перед выходом из дома необходимо отключать wi-fi, чтобы обезопасить данные своего гаджета. Об этом сообщил главный эксперт по архитектуре сети радиодоступа Оскар Исмагилов в беседе с изданием Газета.ру.

«При включенном wi-fi телефон постоянно ищет доступные сети для подключения. Да, обычно для этого требуется авторизация и ввод пароля. Но если вы ранее подключались к какой-либо сети, гаджет автоматически соединяется с ней, когда вы снова входите в зону ее действия», — сообщил он.

Если сеть не обладает нужным уровнем безопасности, то у киберпреступников может появиться доступ к личным банковским данным человека и к основным сервисам.

Помимо этого, выключенный wi-fi позволяет экономить заряд батареи и снижается активность фоновых процессов устройства. Таким образом, гаджет будет работать быстрее и эффективнее.

По такой же причине эксперт посоветовал отключать Bluetooth и VPN.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как не стать соучастником киберпреступления. Пользователям частных сетей важно помнить, что злоумышленники могут получить доступ к их интернету.