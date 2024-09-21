Небензя заявил об угрозе терактов с помощью бомб в бытовой технике из-за США

Фото: FRANCK ROBICHON/ТАСС

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Постпред РФ при ООН прокомментировал серию взрывов пейджеров в Ливане.

Действия Соединенных Штатов и их партнеров привели к серьезным рискам для всего мира. В том числе, появилась реальная угроза терактов с применением взрывных устройств, спрятанных в бытовых приборах. Такое заявление на очередном заедании Совбеза ООН сделал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Заседание транслировала в YouTube пресс-служба ООН.

Комментарий российского дипломата прозвучал в контексте недавней серии взрывов пейджеров и раций представителей движения «Хесболла» в Ливане. 17 сентября в разных частях страны из-за этого погибли 11 человек, ранения получили более четырех тысяч, из них около 400 человек оказались в критическом состоянии. Небензя подчеркнул, что произошедшее выводит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке «в новое высокотехнологическое измерение», ситуация в регионе принимает «крайне опасный поворот».

«С учетом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях против других стран, очевидно, что именно их (США — Прим. ред.) действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», — заявил дипломат.

После инцидента Израиль не дал официального комментария, но вскоре после него премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министр обороны Йоава Галанта получили полномочия на принятие решений о боевых действиях против «Хезболлы», которые в свою очередь могут спровоцировать начало полномасштабной войны. Через три дня представители израильской армии отчитались о прилете 140 ливанских ракет и ответном ударе по Бейруту.

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