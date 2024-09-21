Фото, видео: © РИА Новости/Минобороны РФ/5-tv.ru

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Эти САУ без остановок, круглые сутки, могут вести огонь по позициям противника, уничтожать его траншеи, блиндажи, военную технику.

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Дежурство группировка ведет в круглосуточном режиме. Наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, артиллерийским установкам и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.