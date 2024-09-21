Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Таллина от нацистов

Фото: © РИА Новости/Давид Трахтенберг

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этим записям посвящен новый раздел на сайте ведомства.

Министерство обороны РФ запустило на своем сайте новый мультимедийный исторический раздел, посвященный 80-й годовщине освобождения Таллина от немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны. Он содержит рассекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства.

Раздел получил название «Освобожденный Таллин утопал в цветах». В числе обнародованных документов боевые донесения и распоряжения, справки о действиях противника, разведывательные сводки, наградные документы на героев, спасителей Таллина Кроме того, в него входят директивы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные данные, а также свидетельства зверств нацистских оккупантов и эстонских коллаборационистов и другие, до сих пор не представленные широкой общественности.

Столица Эстонской ССР была освобождена от оккупантов 22 сентября 1944 года в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции войсками Ленинградского фронта, их поддержали также силы Краснознаменного Балтийского флота и 13-й воздушной армии. Командование взял на себя маршал Советского Союза Леонид Говоров.

Гитлеровцы планировали использовать Прибалтику как свой форпост, так как это был открытый путь к Балтийскому морю для Красной армии. Эстонию обороняла немецкая оперативная группа «Нарва». Советские войска нанесли неожиданный для противника удар, после которого командование нацистов бежало из Таллина. Город освобождали менее десяти дней.

Сегодня Эстония входит в число недружественных России стран. Как ранее писал 5-tv.ru, на границе между двумя странами недавно появилась новая военная база НАТО.