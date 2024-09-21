У больного раком Отара Кушанашвили начались галлюцинации из-за лекарств

Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov

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Лечение онкологии оказалось не меньшим испытанием, чем сам факт постановки диагноза. Но журналист отказывается сдаваться и намеревается победить болезнь.

Журналист, музыкальный критик и шоумен Отар Кушанашвили рассказал о своем онкологическом диагнозе и о трудностях, с которыми сталкивается в процессе лечения. Он признался, что почувствовал себя беспомощным, узнав о болезни, а потом столкнулся с не менее трудным испытанием — тяжелыми последствиями химиотерапии. От лекарств у звезды появились галлюцинации.

Кушанашвили дважды пережил клиническую смерть перед тем как узнать о диагнозе. О раке в четвертой стадии узнал в конце лета, и эта новость стала настоящим шоком. Сейчас он проходит курс химиотерапии, при этом продолжает работать — снимает собственное шоу в интернете и участвует в других проектах, дает многочисленные интервью. В беседе с Юлией Бедеровой шоумен поделился эмоциями от пережитого в последние месяцы.

«Я из семьи, где нет наследственных болезней. Ни папа, ни мама не болели ничем, тем более онкологией. Лежать в больничной, одинокой привилегированной камере для человека моего темперамента невыносимо… Я испытал такое чувство беспомощности, которое больше всего в себе ненавижу», — сказал журналист.

После постановки диагноза, Кушанашвили мучил вопрос — почему именно его постигло это испытание. Это произошло на фоне новой волны успеха: его шоу набирало популярность, сам он чувствовал воодушевление и кураж и был поражен вердиктом врачей. Погоревав, собрался и приступил к борьбе за жизнь. Отар, по собственным словам, никогда не сдается, поэтому не допускает и мысли, что болезнь его убьет. Хотя его и беспокоят «побочки» лекарств.

«У меня галлюцинации, потому что пичкали лекарствами. И я вдруг увидел… как Сергей Мазаев с порошком белым на подносе подходит», — вспоминал шоумен.

Узнав о болезни Кушанашвили, многие знаменитости предложили ему финансовую помощь. Среди них певцы Николай Басков, Валерий Меладзе и Эмин Агаларов, музыкальный продюсер Максим Фадеев. Одной из первых позвонила Алла Пугачева, которая когда-то судилась с Отаром. Никто из них не был близким другом журналиста, да и слава за ним тянется весьма скандальная. Тем не менее коллеги поддержали, чем немало удивили, но все же придали сил и решимости побороть недуг.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Катя Лель подала иск против тяжелобольного Отара Кушанашвили.