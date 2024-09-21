Живущая в доме Бузовой Костенко высмеяла ее вкус: «Надоел этот музейный стиль»

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Дмитрий Тарасов сделал жене долгожданный подарок — переезд из жилья, которое обустраивала его бывшая.

Футболист Дмитрий Тарасов дал жене Анастасии Костенко очередной повод уколоть его бывшую жену Ольгу Бузову. Точнее Костенко нашла этот повод, получив от него внушительный подарок — новый дом. Спустя годы совместной жизни супруги переезжают из жилища, которое когда-то обустраивала Бузова. И оказывается, нынешней избраннице спортсмена оно никогда не нравилось. Немудрено.

Тарасов привычкам не изменяет. Вместе с домом он подарил Костенко полную свободу в выборе дизайна интерьера. Ей надо только озвучить свои желания работникам и обратиться в «кассу», чтобы оплатить все их услуги. А тот, в котором раньше жила Бузова, многодетные звезды благополучно продали. А с ним, к слову, связано много скандалов.

Во-первых, поклонники артистки регулярно упрекали Тарасова за то, что общая с бывшей недвижимость оказалась оформленной на его маму, и при разводе он просто выгнал Бузову, ей не досталось ничего. Во-вторых, Костенко доставалось как женщине, строящей семью в чужом гнездышке. В-третьих, она сама страдала в доме соперницы, которая лично контролировала процессы строительства и ремонта. Ее стиль многодетная мама определила как «музейный».

«Мы с мужем приложили очень много усилий для приобретения загородного домика. Нас ожидает долгий, мучительный, но приятный ремонт… Мы решили самостоятельно заняться дизайном… Все будет по-другому. Нам просто очень надоел этот музейный стиль. Я очень счастлива, что наш дом в руках дизайнера», — заявила в соцсетях Костенко.

Подписчики припомнили звездной паре все неприятные моменты и высказывания из прошлого. Они вновь посмеиваются над женой футболиста, родившей ему четверых детей, но так и не почувствовавшей себя хозяйкой на жилплощади изгнанной Ольги Бузовой. И предполагают, что дух бывшей жены Тарасова будет витать над ним вечно, сколько бы он ни переезжал.

А еще интересуются, на кого он оформил новую загородную недвижимость. По словам Костенко, на этот раз «мама четверых его детей» станет-таки полноценной и полноправной хозяйкой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Тарасов публично оценил вокальные данные своей незабвенной бывшей жены.