«Умолял со слезами»: Юлия Ефременкова рассказала о поведении бойфренда-тирана

Фото, видео: Instagram* / efremenkovvvva; 5-tv.ru

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Ведь за милым парнем может скрываться настоящий тиран. Это на своем опыте узнала экс-участница «Дома-2».

Блогер Юлия Ефременкова боится за свою жизнь после преследования бывшим парнем-тираном. Об этом Юлия сообщила в своих социальных сетях.

После расставания с супругом, экс-участница реалити-шоу вступила в отношения со старым знакомым из Туапсе. По словам Юлии, мужчину зовут Андроник Сарьян. Девушка поделилась, что она не догадывалась, какой он плохой человек на самом деле.

«Он проявлял заботу обо мне и о моих детях. Мне казалось, что он действительно искренне к нам относится. Он много делал хороших и добрых поступков», — поделилась Юлия.

Однако потом бойфренда «как подменили». Он проявил себя через несколько месяцев после совместной жизни. Мужчина напал на Юлию и начал душить. После этого случая девушка уехала в другой город и пыталась разорвать все отношения с бойфрендом.

Но, как утверждает Юлия, мужчина был настойчив и умолял дать ему второй шанс. В конечном итоге, девушка его простила, о чем очень сильно пожалела.

«Он умолял со слезами на глазах, с истериками клялся, божился, что все осознал», — добавила Юлия.

Сейчас экс-бойфренд достает Юлию сообщениями и звонками, угрожает ей, караулит ее близких у дома. Не выдержав такого напора, звезда публично обратилась к бывшему парню и заверила, что если от него еще раз поступит угроза, она опубликует его фотографию в личном блоге на несколько миллионов подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Ефременкова пожаловалась на экс-бойфренда.



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