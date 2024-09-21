Успенская резко прошлась по творчеству Инстасамки и запретила ей петь свои песни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Свой репертуар королева шансона готова доверить только «мальчикам и девочкам из хороших семей». К слову, сама Инстасамка интереса к нему не проявляла.

Певица Любовь Успенская рассказала журналистам, кому из начинающих исполнителей не разрешила бы петь свои песни. Интервью артистки опубликовано в Telegram-канале Starhit.ru. Оказывается, звезда испытывает сильные чувства к творчеству 24-летней Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. И чувства далеко не нежные. Этой молодой звезде препарировать свой репертуар королева шансона не позволила бы ни за что. Это «самое последнее, чего она бы хотела».

«То, что она поет, это такое *****, я такое даже не слушаю. А если бы она спела (мою песню)… А она и не сможет, даже если захочет. Она не споет такие песни, исказит — да», — вынесла вердикт Успенская.

По словам артистки, ей часто звонят музыкальные продюсеры и просят поделиться хитом с юным талантом. И если эти юные таланты — «порядочные девочки и мальчики из хороших семей», то им Любовь Залмановна дает зеленый свет. А остальным, коих высокоморальными личностями она не считает, к золотым запасам песен доступ категорически закрыт.

Стоит отметить, Успенская в последнее время щедра на резкие высказывания в адрес коллег всех возрастов. Чего стоит только ее конфликт с Филиппом Киркоровым! К слову, сильный соперник, скажем так, в одной весовой категории. В одном из интервью певица назвала народного артиста РФ женоненавистником и вспыхнул пожар, не утихающий уже несколько месяцев.

За скандалом и парой ласковых от Киркорова последовала вереница судов, связанных с защитой чести и достоинства, в исках с обеих сторон указывались многомиллионные эквиваленты морального ущерба. Один из судов Любовь Залмановна проиграла. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит между знаменитостями.