Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Передача Киеву доходов от замороженных российских активов — это воровство, заявил французский оппозиционер Филиппо.

Предоставление Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России — это воровство и нарушение всех международных принципов. Об этом заявил лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так политик отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах выделить Украине кредит за счет замороженных российских активов.

На своей странице в X Филиппо возмущенно написал, что европейцам снова скажут об отсутствии денег на больницы и пенсии, тогда как очередной кредит для Киева будет финансироваться «за счет российских активов, то есть воровства и нарушения всех международных принципов».

Подобные действия европейских бюрократов приведут к прекращению инвестиций в Евросоюз, подчеркнул политик. Он призвал немедленно перестать финансировать Киев.

«Для Украины не осталось ни цента, хватит, стоп!» — написал Филиппо.

На днях стало известно, что в Евросоюзе придумали, как предоставить Украине кредит до 40 миллиардов евро за счет доходов с замороженных российских активов без участия США. До этого страны G7 не согласовали передачу Киеву 50 миллиардов долларов из замороженных активов России.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка РФ. По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и ЕС приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе произошел новый раскол из-за предоставления кредита Украине за счет замороженных российских активов.