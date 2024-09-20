Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» начнутся 23 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева собрал для помощи раненым и лишившимся близких свыше 140 миллионов рублей.

Выплаты пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» начнутся 23 сентября 2024 года. Об этом сообщили в Фонде культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, который будет осуществлять выплаты.

Уточняется, что программа по сбору и распределению средств помощи пострадавшим в теракте 23 марта в «Крокус Сити Холле» на сегодня завершена.

«Всего комиссией была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших. На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов. Выплаты начнутся с 23 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь в первую очередь получат оставшиеся без одного или обоих родителей дети-сироты, родители-пенсионеры погибших и те, кто получил тяжелую инвалидность и нуждается в дальнейшем лечении.

Всего Фонд Магомаева собрал свыше 140 миллионов рублей от граждан и организаций. Первые пожертвования на сумму 100 миллионов рублей внесли президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин. Также в стороне от трагедии не остались многие партнеры компании, друзья семьи и артисты, выступавшие на сцене концертного зала.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами в руках открыли по людям еще до начала концерта группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22 сентября в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске состоится панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».