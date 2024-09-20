Один процент за $1 млрд: Бакальчук раскрыл детали объединения Wildberries и Russ

Фото: Telegram/Владислав Бакальчук/WBakalchuk

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Бывший супруг основательницы крупнейшего маркетплейса Татьяны Бакальчук был арестован после стрельбы у офиса компании.

Экс-супруг главы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, арестованный после нападения на офис компании, рассказал следователям детали переговоров о слиянии маркетплейса Wildberries и рекламного оператора Russ. Об этом стало известно изданию «Деловой Петербург».

По словам мужчины, весной 2024 года его супруга якобы изменила структуру управления компанией и уволила часть сотрудников. Позднее, 17 июня 2024 года, Владислав и Татьяна встретились с Леваном Мирзояном, который предложил Бакальчуку продать принадлежащий ему 1% компании за один миллиард долларов и 10% акций в создаваемой совместной компании Wildberries и Russ.

Татьяна, по словам экс-супруга, получила аналогичное предложение. При этом оставшиеся 80% новой компании должны были, по словам Мирзояна, принадлежать компании Russ, которой на тот момент владел его брат Роберт Мирзоян.

«В ответ на его предложения я сказал, что думаю, а Татьяна ничего не сказала», — сообщил Бакальчук на допросе.

На следующей встрече с Мирзояном Бакальчук заявил, что не согласен с оценкой компании и распределением долей. Тогда Мирзоян предложил Бакальчукам по 30% акций новой компании, однако при этом настаивал на опционе, по которому через год ему с братом должны отойти по 15% от каждого из супругов. Такой расклад Мирзоян мотивировал тем, что они с братом «крутые менеджеры» и принесут компании много прибыли.

«Когда мы расставались, он решил, что мы договорились, а я потом пошел дальше думать. Я ему тогда сказал, что я ухожу. Он сказал: „Ну все, тогда 60 на 40 и тянет мне руку“. Вроде как мы попрощались таким образом, но при этом он по сути предлагал условия сделки. Руки мы пожали. При этом я хочу пояснить, что моя догадка такова, что я-то пожал руку в знак прощания, а он пожал мою руку в знак того, что мы договорились», — сказал на допросе Бакальчук.

По его оценке, компания Russ стоила в 30-50 раз дешевле Wildberries, и это должно было учитываться в ходе сделки. При этом независимой оценки бизнеса так и не было сделано.

Вскоре после этого Бакальчук обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, с которым до этого виделся один раз мельком. Вместе они записали видеообращение, после чего история стала публичной.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал шесть человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в деловом комплексе «Романов двор» в центре столицы. Кроме того, в результате происшествия обвинения были предъявлены 30 задержанным, в том числе бывшему супругу главы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславу, находившемуся возле офиса компании во время стрельбы и владеющему 1% бизнеса.

Позднее в отношении Бакальчука возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

О попытке незаконного проникновения в офис Владислава Бакальчука 18 сентября сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ. Сам бизнесмен тогда заявил, что на него и его сотрудников попытались напасть. Татьяна Бакальчук спустя некоторое время публично назвала инцидент рейдерским захватом. Подчеркнула, что не планировала встречу с экс-супругом в этот день. Руководителем «операции» назвала его и еще нескольких человек. В результате перестрелки погибли два человека, пятеро были ранены.

Иск о расторжении брака Татьяна Бакальчук подала 30 июля. 12 сентября в Савеловском районном суде Москвы состоялась беседа основательницы Wildberries и ее почти уже бывшего мужа с адвокатами по поводу развода. Представитель Владислава Бакальчука Елена Ковалева заявила, что ее клиент не хочет расставаться и хотел бы сохранить семью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Владислава Бакальчука прошли обыски в рамках расследования дела о стрельбе у офиса компании в Москве.