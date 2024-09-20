Пленили и избивали в ресторане: певец Руссо опознал своего похитителя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Ближайшее заседание суда по этому громкому делу состоится в начале октября.

Певец Авраам Руссо опознал Владимира Шестопалова, который похитил его 20 лет назад. Об этом адвокат исполнителя Андрей Алешкин рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Мы дали подробные показания, изобличающие Владимира. Он с ними не согласился, не признался, не раскаялся, но это является определенной линией защиты, которую он добился и будет использовать в суде», — объяснил адвокат.

Он также отметил, что заседание суда по делу о похищении состоится в начале октября в Пресненском суде Москвы.

Похищение Руссо произошло еще в 2004 году, однако заявление в полицию артист написал только в 2018. Он обвинил в заказе похищения бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который в начале 2000-х годов был спонсором артиста.

По версии следствия, Дамиров и Гусаков с сообщниками удерживали и избивали певца в кабинете ресторана в центре столицы, а затем увезли в Московскую область, где удерживали на территории одной из дач, пока он не согласился на выполнение предъявленных требований.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте последнего известного фигуранта дела о похищении Авраама Руссо. Басманный суд Москвы 4 сентября арестовал подозреваемого, его обвиняют в совершении преступления по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». Подозреваемый находился в федеральном розыске с того самого момента, как Руссо написал заявление в полицию.