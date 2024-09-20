Кабмин РФ утвердил перечень стран, нарушающих традиционные ценности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В него вошло большинство стран НАТО, а также Украина.

Российское правительство утвердило перечень стран, политика которых нарушает традиционные ценности. Подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным документ опубликован на официальном сайте правительства.

В списке вошли 47 государств, среди которых: Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Польша, Сингапур, Монако, Украина и другие.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, которые он высказал в интервью для радиостанции «Комсомольская правда», Запад давно ведет войну с традиционными ценностями и мировыми религиями.

«И Коран сжигали, и издевательство над Библией, которое мы с вами видели во Франции, — это все уже длится много лет. Это чудовищно, и мы должны понимать это. А понимая, защищать свою идентичность, свою культуру, свои традиции, духовные ценности, больше внимания уделять морали», — считает Володин.

Он также отметил, что в сентябре будет рассмотрен закон о запрете на усыновления российских детей гражданам стран, где разрешена смена пола.

Ранее 5-tv.ru сообщал, запретят ли в России движение чайлдфри.