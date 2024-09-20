Юбилейный урожай: крымские виноградники «Массандры» отмечают 130-летие

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Сезон в разгаре — уже собрали около шести тысяч тонн винограда.

Особый юбилейный урожай сейчас собирают на легендарных виноградниках «Массандры». В этом году знаменитое предприятие отмечает 130 лет со дня основания. Но, несмотря на солидную историю и возраст, завод переживает вторую молодость. Там смело внедряют современные технологии и осваивают новые направления. А вот безупречное качество остается неизменным. Об эксклюзивном вкусе и аромате «Массандры» расскажет корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

Груженный под завязку трактор увозит с поля очередную партию винограда. Сезон в разгаре, уже собрали около 6 тысяч тонн винограда. В этом году была аномальная жара. Поздний урожай собирают рано — ягоды набрали достаточно сахара.

Убирают мускат белый и красный. Это — самый популярный сорт винограда, по нраву многим. Выращивают во всем мире, но здесь, на южном берегу Крыма, он особенный.

На этих склонах выращивают виноград, из которого делают самое титулованное вино предприятия. «Массандра» — Мекка отечественного виноделия, старейшее предприятие страны. Легендарные подвалы, построенные еще Львом Голицыным. Около 100 наименований различных вин. Самая богатая по разнообразию коллекция. Кроме основного завода — 8 филиалов. И тысячи людей, которые нашли в этом смысл жизни.

«Вот видите, волос дыбом встал. Это нужно пережить. Вот так, когда вино изумительное, слов не находишь», — рассказал экскурсовод Александр Жуков.

Александр Жуков трудится на заводе 64 года. Пришел обычным виноградарем и попробовал себя в разной роли. Сейчас — самый узнаваемый экскурсовод. На его смене всегда аншлаг. Людей захватывает невероятная история винзавода, культура потребления вина и то, как рассказывает об этом человек, который провел тут почти всю жизнь.

«Сейчас мы с 2020 года перешли в акционерное общество. Колоссальные средства вкладывает. Вот до этого, при Украине, и во время Советского Союза, ну, не хватало мощей, чтобы дать нам возможность. А ведь вначале трудозатратность колоссальная», — уточнил он.

И эти изменения видны. «Массандра», сохраняя традиции, создает новое. Мода и рынок диктуют свои правила. Сейчас спросом пользуются сухие вина. И вот с конвейера сошла очередная партия «Кокур премиум сухое».

«Осваиваем новые для нас ниши. Если классические «Массандры» — это все-таки крепленые вина, десертные, сладкие, то на сегодняшний момент мы видим, что спрос на сухие вина, он достаточно весомый, с каждым годом он растет. Поэтому, естественно, мы не отстаем от рынка. И работаем также в этом направлении», — уточнил главный винодел АО «ПАО «Массандра» Александр Якименко.

Чтобы производить сухие вина, нужно сажать определенные сорта винограда в специальных местах.

«Вот видите, участок 2022 года посадки, недалеко от нас заложили новый виноградник. Ну и занимаемся перезакладками», — сообщил главный агроном филиала «Гурзуф» АО «ПАО «Массандра» Иван Тищенко.

И они занимают достойное место. В год винзавод выпускает больше 20 миллионов бутылок, и спрос только растет.

Звон старинных часов на башне «Массандры» времен Российской империи мелодично отмечает каждый час. Это — символ завода, словно большое сердце, бьется вот уже почти 130 лет. На главной площади все замерло. Заводчане готовятся отметить солидный юбилей. Время знаменитому винзаводу только на пользу.