«Я-стерва»: Лариса Долина рассказала о своем непростом характере

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Певица тяжело переносит «подарки» судьбы — разбирательство по делу с квартирой продолжается. На состоянии звезды оно сильно сказывается.

Лариса Долина считает себя стервой, обладающей сложным характером. Об этом она сообщила в беседе со StarHit.ru.

Исполнительница хита «Погода в доме» сейчас переживает неспокойное время. Расследование по громкому делу о продаже столичной квартиры звезды набирает обороты. Перед поклонниками Долина предстает в образе сильной женщины, но в реальной жизни не имеет стального стержня. По словам певицы, она все время корит себя за слабину, но пытается держаться «на плаву».

«Всю жизнь я терзаю себя изнутри. И вы знаете, это хорошо. Я бы остановилась, если бы когда-нибудь сказала, что меня все устраивает. Мой рост бы закончился, и ничего не было бы», — говорила Долина в эфире музыкального проекта.

Однако к работе Долина относится с максимальной отдачей. Там она показывает свой требовательный и сложный характер.

«В чем заключается сложность характера? В том, что я очень требовательный человек. Когда требую, чтобы музыканты приходили вовремя на репетицию, это сложный характер? Если музыкант перед концертом выходит на сцену в определенном состоянии, я лишаю его зарплаты не просто за один концерт, а за месяц. В этом и заключается сложность моего характера. Да, очень много слышала про свой ужасный нрав. „Долина — стерва“. Ну и хорошо!» — рассказывала певица.

Ее характер не обошел даже отношения с дочерью. Как отмечала звезда, ей понадобилось несколько лет, чтобы достигнуть доверительных отношений с ребенком. Лариса Александровна хорошо справилась с поставленной задачей, и сейчас она вместе с дочерью и внучкой проживают в одной квартире.

Ранее 5-tv.ru писал, как Долина пережила обман мошенников по продаже столичной квартиры.