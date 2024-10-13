«Яблоки без груш жить не могут»: о чем молчат мужчины

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Женщины с Венеры, мужчины с Марса. Этот постулат веками доказывают обе стороны, но при этом признают — вместе им намного лучше, чем порознь.

Взаимоотношения мужчины и женщины, как правило, самый неконтролируемый механизм, потому что ни одни, ни другие не знают, что они думают друг о друге на самом деле. Парадокс, но комфортнее раскрываться именно в общении со своим полом. Однако представительницы прекрасного пола намного разговорчивее, нежели мужчины, которые до последнего не озвучивают свои мысли. Так о чем же молчат мужчины, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с актерами на премьере комедийного спектакля «Форс в мажоре».

Павел Урсул убежден, что несмотря на некоторые недопонимания с женщинами, мужчины все равно не могут без них. Они их мотивируют и вдохновляют на новые свершения.

«Яблоки без груш жить не могут», — заявил режиссер, проведя аналогию с фруктами.

С мнением артиста также солидарен и Кирилл Запорожский. Отношения с женщиной всегда несут за собой разногласия, потому что совершенно по-разному мыслят, видят мир под разными углами и воспринимают происходящее тоже под призму своей действительности.

«Мне кажется, что женщины не смогут понять мужчину по-мужски. Не смогут, потому что другой мир абсолютно. Это как те же яблоки и груши, которые расцветают по-разному», — делится мыслями звезда сериала «Ангел или демон».

Как оказалось, мужчины все-таки молчат о многом. А если быть точнее — «привирают». Артисты считают, что для сохранения теплых взаимоотношений, партнеры вынуждены друг другу недоговаривать, потому что женская психология никогда не будет понятной для мужчин, и наоборот.

«Мы друг другу немножко подвираем всегда для любви, для какого-то добра, для поддержки. Мы чуть-чуть подвираем», — высказался актер.

Режиссер тут же вспомнил историю, в которой он соврал своей жене. По словам Урсула, супруга попросила его поливать цветы каждый день, а артист поливал их через день. Таким образом, и женщина чувствовала себя спокойно, и артист не услышал гневных комментариев по поводу несдержанного обещания.

Актеры признались, что представители сильного пола всегда между собой обсуждают женщин. Делятся переживаниями, чувствами и ситуациями, в которых их обвинили, как им кажется, несправедливо. Мужчины не любят говорить о недопониманиях, потому что будут не поняты противоположным полом. Им хочется, что все происходило само, добавил режиссер.

«Нам, мужчинам, не хочется говорить. Нам хочется, чтобы это само произошло. Нам хочется», — высказался Урсул.

По словам Запорожского, ни один мужчина никогда не скажет о том, что чувствует на самом деле. Но чувствуют они много.

«Потому что мужчина, несмотря на то, что у него есть вот этот тестостерон — внутри он хрупкий. Он вот как на плакате яйцо. Вот скорлупа яйца. Он легко может разбиться, если его вытащить из упаковки яичной», — подытожил философские размышления актер.

К слову, Георгий Мартиросян солидарен с мнением коллег. Мужчины и женщины по-разному смотрят на любовь, и каждый из них по-своему прав, добавил артист. В качестве примера актер вспомнил про фильм «Сцены из супружеской жизни».

«Он был двухсерийный. И первую серию рассказывает она. И ты веришь абсолютно всему, что происходит. А вторую рассказывает он, и ты понимаешь, что не верить невозможно. У каждого своя правда», — объяснил Мартиросян.

Несмотря на большое количество разногласий между полами, есть все же кое-что, что держит обе стороны — любовь.

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