Фото: www.globallookpress.com / © IMAGO/Chris Emil Janssen

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Глава киевского режима не знаком с планами американских политиков по урегулированию украинского конфликта.

Украина уже действует по «плану Б». С таким заявлением выступил президент* Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

«Я вам заявляю, что мы уже действуем по „плану Б“. „План А“ заключался в предотвращении <военной операции> на Украине», — отметил глава киевского режима.

Так он ответил на вопрос о наличии «плана Б» на тот случай, если Соединенные Штаты откажутся поддержать «план А».

Он также заявил, что американский президент Джозеф Байден не сообщал ему, в член заключается план Белого дома по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский также подчеркнул, что хотел бы ознакомиться со взглядами на этот счет кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.